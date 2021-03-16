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16.03.2021 07:31
Рубрика: Экономика

От логиста до тракториста: Кому работодатели готовы платить больше всего

Текст: Татьяна Воробьева
Работодатели начали активнее искать сотрудников. Так, констатируют аналитики сервиса SuperJob, рекрутинговая активность в марте на 12 процентов выше, чем в "доковидные" времена. Между тем в топ-5 самых привлекательных предложений в крупных городах вошли, помимо традиционных уже айтишников, вакансии, связанные с сельским хозяйством.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в Москве самое "вкусное" предложение это "Коммерческий директор направления "Робототехника": такому специалисту готовы заплатить 500 - 600 тысяч рублей. Есть вакансия начальника службы безопасности за немногим меньшую зарплату - 400 тысяч. В Санкт-Петербург наверху списка - ведущий программист "1С" с зарплатой 270 тысяч рублей.

Фото: iStock
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В Казани и Краснодаре работодатели также не скупятся и готовы платить по 250 тысяч рублей ежемесячно руководителю филиала в первом случае, и менеджеру по проектным продажам - во втором.

В Омске востребованы Java-разработчики (предлагаемая зарплата - 160 000 рублей), а в Новосибирске ищут главбуха холдинга (готовы платить от 130 до 150 тысяч).

В Екатеринбурге тройка самых востребованных вакансий выглядит следующим образом: руководитель финансовой службы может претендовать на зарплату от 150 до 170 000 рублей, замруководителя проекта в мостостроительстве - на 130 тысяч ежемесячно, а директор по логистике - на 120 тысяч.

Компании Челябинска ищут главного технолога-разработчика на лакокрасочное производство за зарплату в сто тысяч рублей. На втором месте - начальник IT-отдела, который может претендовать за сумму 70 000 - 80 000, и которому буквально на пятки наступает тракторист: в регионе есть вакансия предприятия АПК, где готовы платить такому специалисту те же 70 тысяч рублей.

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