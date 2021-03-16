Роскомнадзор допускает блокировку других соцсетей после Twitter

Интернет-ресурсы, нарушающие российское законодательство, могут быть заблокированы.

Скорость трафика интернет-ресурсов, которые нарушают российское законодательство, может быть замедлена так же, как это произошло с Twitter, сообщил ТАСС со ссылкой на слова замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина. Он не исключает также их блокировки.

"Мы не исключаем, если другие площадки так же будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической", - сказал он. Речь может идти как о замедлении трафика, так и о полном ограничении доступа. "Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", - подчеркнул Субботин.

Соцсеть не выполнила требования ведомства по удалению 3,2 тысячи материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. 10 марта Роскомнадзор объявил о старте централизованного замедления трафика Twitter. Меры касаются только передачи фото- и видеоконтента. Сообщениями обмениваться по-прежнему можно.