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16.03.2021 15:00
Рубрика: Общество

Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter через месяц

Текст: Василий Кошкин
Роскомнадзор заблокирует работу Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения", - заявил чиновник, добавив, что в случае неисполнения требований российского законодательства сервис будет полностью заблокирован.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории России. Ограничения коснулись 100% мобильных устройств и 50% стационарных устройств. Речь идет о передаче фото и видео.

Ранее надзорное ведомство направило администрации сервиса свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

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