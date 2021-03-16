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Рубрика: Власть

Секретарь Совбеза РФ привез во Вьетнам партию вакцины "Спутник V"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Ханой. Здесь состоятся двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности, сообщила пресс-служба СБ РФ.

Фото: iStock
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Программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы встречи с представителями профильных министерств и ведомств Социалистической Республики Вьетнам, пишет ТАСС.

Сообщается, что по решению президента России Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел во Вьетнам секретарь Совбеза, доставлена партия вакцины "Спутник V". Она безвозмездно передана вьетнамской стороне для проведения вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

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