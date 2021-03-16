Суд по жалобе соратников Навального на бездействие следствия перенесен

Отказать в удовлетворении жалобы на бездействие военного следователя попросил суд военный прокурор. Заседание по жалобе юриста ФБК (признан в России иноагентом) на действия Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России проходило 16 марта в 235-м гарнизонном военном суде. Прокурор объяснил, что доследственная проверка по факту возможного отравления блогера Алексея Навального проводится в Новосибирске.

Поэтому подключать к этому процессу еще и ГВСУ не имеет смысла. Тем более, что в заявлении соратников Навального никаких сведений о якобы его отравлении, которые следовало бы отдельно изучить, не содержится. "Считаю отказ законным и обоснованным", - заявил военный прокурор в суде.

Следователь ГВСУ Следственного комитета России поддержал такую позицию. "В жалобе должно быть отказано. Считаем, что заявление должны рассматривать в управлении на транспорте в Сибирском федеральном округе", - заявил представитель военного следствия.

Сам же Навальный отказался участвовать в сегодняшнем судебном заседании, хотя ему предлагали такую возможность - по видеосвязи. В настоящее время осужденный находится на карантине в колонии в городе Покров во Владимирской области.

В итоге суд постановил отложить судебное заседание на 22 марта.