В США сенатор предложил не пускать американцев на Олимпиаду в Китай

Американский сенатор Митт Ромни предложил весьма необычный способ бойкотировать зимние Олимпийские игры, которые состоятся в следующем году в Пекине. Политик призвал президента США не пускать американцев в Китай.

"Американские зрители, за исключением семей наших спортсменов и тренеров, должны остаться дома", - мнение республиканца опубликовала газета The New York Times. Ромни уверен, что без зрителей из США КНР лишится значительной части доходов.

А еще республиканец предложил не транслировать некоторые мероприятия на основных телеканалах страны. К такому бойкоту необходимо призвать и другие государства, добавил сенатор. Пока же Соединенные Штаты не приняли окончательного решения об участии своей сборной в Олимпиаде-2022.

Ранее несколько стран обвинили Китай в притеснении уйгуров и нарушении прав человека. Власти КНР отвергли все обвинения, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.