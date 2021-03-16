Ватикан запретил священникам благословлять однополые браки

Католическая церковь не может благословлять однополые союзы. Соответствующий документ распространила в понедельник Конгрегация доктрины веры в Ватикане. Решение с подписью Папы Римского Франциска стало ответом на запросы епархий.

В документе отмечается, что это не дискриминация, а напоминание о природе таинства брака, как его понимает церковь. В Ватикане считают, что такое благословение не было бы законным, поскольку однополые союзы не подпадают под определение брака - существующего между мужчиной и женщиной и "рождающего новую жизнь", пишет ТАСС.

При этом не исключается благословение отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, говорится в заявлении.

Напомним, в октябре прошлого года Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов. По его словам, люди нетрадиционной сексуальной ориентации "имеют право на семью". Эту неожиданную позицию понтифик озвучил в документальном фильме "Франциск", премьера которого состоялась в рамках Римского кинофестиваля.