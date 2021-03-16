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16.03.2021 22:20
Рубрика: Общество

Корабельная для взрослых

Ветеран Арктических конвоев Павел Лапшинов завершил земной путь в Северодвинске
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Неделя № 56(8407)
За четыре дня до наступления 2021 года он на своих ногах отметил 101-й день рождения. Поднял рюмку со старыми друзьями. Поздравил новых - на правах гвардии старшины с эсминца "Гремящий" обратился к экипажу вновь построенного корвета "Гремящий", который унаследовал имя легендарного корабля времен Великой Отечественной и готовился к подъему Андреевского флага.

В тот же день, присев к столу, без аккомпанемента и бумажки исполнил Корабельную для взрослых. Ни в едином слове этой самодеятельной песни, посвященной морякам и корабелам, ветеран не сбился и улыбки на своем лице не погасил.

Со страниц "РГ-Недели" он слал привет живым еще ровесникам-фронтовикам. А тем, кто помоложе, желал добрее быть друг к другу, слов на ветер не пускать и не пасовать перед трудностями, тогда добрые перемены обязательно придут.

Простые по сути слова и тогда звучали как наказ, а теперь кристаллизовались и обрели силу завещания. Во вторник, 16 марта, в Северодвинске простились с ветераном войны и старейшим, как считают на "Севмаше", кораблестроителем Павлом Васильевичем Лапшиновым.

Медаль от короля Георга

Может обернуться и так, что от нас ушел Последний Старшина - участник Арктических конвоев, среди боевых наград которого была одна особенная. Это медаль от английского короля Георга VI "За выдающиеся заслуги".

Фото: Пресс-служба ПО "Севмаш"
Ветеран в год своего 100-летия напутствовал экипаж корвета "Гремящий"

Советский моряк, старший артиллерийский электрик эсминца "Гремящий" получил ее в мае 1943 года за участие в боевом охранении союзнических караванов, которые доставляли в Архангельск, Молотовск (ныне - Северодвинск) и Мурманск грузы по ленд-лизу из Великобритании и США.

Эскадренный миноносец "Гремящий", на котором всю войну служил Павел Лапшинов, провел 90 боевых операций. На счету гвардейского экипажа - 14 сбитых и 23 поврежденных немецких самолета, как минимум одна потопленная вражеская подлодка.

В 1944-м гвардии старшина Лапшинов стал командиром отделения артиллерийских электриков. Рядом с медалью от союзников на его груди была и наша - "За боевые заслуги". Потом к ним прибавилась медаль "За оборону Советского Заполярья".

Девять АПЛ и плавдок "Сухона"

День Победы Павел встретил в Молотовске, что и определило его послевоенную судьбу. Форму военного моряка снял только в 1947-м и уже в зрелом, почти 30-летнем возрасте осваивал гражданские специальности. Параллельно заканчивал вечернюю школу, учился в техникуме. А с 1954-го и до ухода на пенсию строил корабли: три дизель-электрических и 9 атомных подводных лодок - и каждый, как принято говорить, заказ оставил свой след и свои зарубки в памяти и судьбе Лапшинова.

Особая страница - создание уникального в своем роде плавдока "Сухона". Он нужен для спуска на воду новых АПЛ и начального этапа испытаний. Павел Васильевич был ответственным сдатчиком на этом заказе, который теперь перестал быть секретным и попадает в телеобъективы всякий раз, когда на "Севмаше" выводят со стапеля очередную АПЛ.

Восемь лет служил во флоте и 40 лет для флота строил корабли

Рядом с боевыми наградами Павла Васильевича Лапшинова - орден Трудового Красного Знамени и орден Ленина. Это уже за работу на заводе N 402, который потом стал называться Северным машиностроительным предприятием, а теперь просто и коротко: "Севмаш". С этим производством и городом Северодвинском судьба его связала на 75 послевоенных лет. Здесь он обрел и профессию, и семью. Тут обрел заслуженное уважение и тут уже останется навсегда.

Как почетный гражданин Северодвинска, заслуженный кораблестроитель, отзывчивый и мудрый человек, чьи профессиональные заслуги и общественные инициативы отмечены знаком-наградой "Достояние Севера".

Как это было

Медаль "За выдающиеся заслуги" (The Distinguished Service Medal), которой в мае 1943 года от имени английского короля Георга VI отмечен моряк с "Гремящего" Павел Лапшинов, была одной из четырех таких наград, а само награждение граждан СССР от лица союзников - вторым с начала Второй мировой войны.

Фото: wikipedia.org

В известном смысле оно стало ответным шагом Лондона на решение Москвы наградить орденами Ленина четырех английских летчиков, воевавших у нас на Северном флоте с осени 41-го года. Это были полковник Шервуд, майоры Рук и Миллер, сержант Хоу.

В марте 1942-го в Полярном глава Британской военной миссии вручил кресты "За выдающиеся летные заслуги" четырем советским летчикам: полковнику А.Н. Кухаренко, подполковникам Б.Ф. Сафонову, А.А. Коваленко и майору И.К. Туманову.

Британская медаль "За выдающиеся заслуги" была учреждена в 1914 году как военная награда и присуждалась до 1993 года личному составу Королевского ВМФ и личному составу стран Содружества "за храбрость и находчивость на действительной морской службе". За восемь десятилетий медаль сменила пять вариантов аверса, где всегда изображали профиль правящего на тот момент монарха.

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