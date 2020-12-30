То обычное письмо до сих пор перед глазами. "Я живой пока!" - были первые строки на рукописном листке из школьной тетради.

Друзей-танкистов Иван Кипа (крайний справа) помнит до сих пор по именам. Фото: Из архива И.Т. Кипы

Инвалид, участник Великой Отечественной, пытался донести до нас, детей и внуков, простую мысль: мы еще рядом, не проходите мимо. Они не хотят, чтобы их раньше времени хоронили. А каждый в отдельности думает и верит, что он не последний. И потому не ждут, когда им позвонят, а сами, если в состоянии, берут телефон и набирают знакомые номера.

Звонок из Рамзая, Пензенская область

Весной, когда пандемия уже заявила о себе, Александр Константинович продолжал держаться бойцом.

- Да что за враг такой - вирус? - слышу в трубке узнаваемый голос. - На фронте то грязь, то мороз, промокали до нитки - и ничего, некогда было болеть. Ведь 75 лет Победы, так ждали - надо бы повидаться...

Летом в наших с ним диалогах образовалось пауза. А осенью, в сентябре, уже мы позвонили, чтобы предупредить: "Будьте готовы. Если звезды сойдутся, вызовем на связь с Международной космической станцией".

Звезды сошлись. И бывший фронтовой связист Сашка-огонек на виду у всей страны держал контакт с МКС, куда перед этим был доставлен штандарт Совета ветеранов их 354-й стрелковой дивизии.

Александр Константинович Дручков. Фото: Александр Емельяненков

В ноябре, когда был "круглый" день рождения у "Российской газеты", это не прошло мимо фронтовика.

- Долгих лет вам! И спасибо за память, - передает слова ветерана собкор "РГ" в Пензенской области Наталья Саванкова. - Пусть наши дети будут счастливее нас. Мы за них воевали. Хорошую страну передали, берегите ее!

На связи - Шахты, Ростовская область

Нынешней осенью, 24 октября, бывший танкист Иван Кипа сделал мысленно очередную зарубку в личном календаре: девяносто шесть. Но и в тот субботний день рождения, и в воскресенье, 27 декабря, когда я ему в очередной раз позвонил, Иван Тихонович не изменил себе и своим, жизнью подсказанным, правилам.

- С четырех утра на ногах. Погода в эти дни туберкулезная - то снег с дождем, то дождь со снегом. За день несколько раз приходится дорожки возле дома чистить, воду, что с крыши набежала, сливать. Работа во дворе всегда найдется...

Но перед тем - обязательная зарядка. По его, Ивана Кипы, собственной методе. Сначала - на диване, лежа на спине. Потом уже в вертикальном положении, и даже с гантелями. Они тоже собственной конструкции - заполненные песком, солью или просто водой пластиковые бутылки разной емкости.

За стол, чтобы позавтракать, садится в одно и то же время, только летом - на час или два раньше. Ничьих советов не слушает, а мне доверительно рекомендовал: 40 или 50 грамм вина или чего покрепче домашней выделки - организму не во вред, а на пользу. Но обязательно утром - перед завтраком...

Иван Тихонович живет в своем доме один. Хотя два сына и их семьи рядом - в том же городе и даже на соседней улице, всегда готовы помочь и, конечно, помогают. Но он принципиально и твердо "ухаживать" за собой не позволяет и все по максимуму старается делать сам. И по дому, и в огороде...

Иван Тихонович Кипа. Фото: Виктор Погонцев

Себе, своим родным и близким, соседям по улице и нам, живущим от Шахт далеко, в канун Нового года адресовал два простых пожелания. Жить в ладу со своей совестью. И быть приветливей, добрее друг к другу, не беречь любовь "на потом".

Северодвинск: наказ экипажу "Гремящего"

Во вторник, 29 декабря 2020 года, когда этот номер газеты готовился к подписанию, на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге подняли флаг ВМФ на новом боевом корабле - головном корвете проекта 20385 под названием "Гремящий".

Помимо приглашенных на церемонию гостей и журналистов об этом событии заранее знали как минимум еще в двух местах. В штабе Тихоокеанского флота, где ждут не дождутся новый корабль, и его экипаж под командованием капитана II ранга Олега Потапова.

На испытаниях в Балтийском, Белом и Баренцевом морях корвет проекта 20385 "Гремящий" подтвердил заявленные ТТХ и ожидания экипажа. Фото: Из личного архива П.В.Лапшинова / ok.ru / wmfrf

И в городе корабелов Северодвинске, где три дня назад отметил 101-й день рождения ветеран-североморец Павел Васильевич Лапшинов. Он восемь лет служил и отважно воевал на гвардейском эсминце "Гремящий", чье имя унаследовал современный корвет.

В годы Великой Отечественной Павел Лапшинов участвовал на "Гремящем" в проводке северных конвоев и уже в 43-м был награжден за это именной медалью английского короля Георга VI "За боевые заслуги". Много лет спустя, в канун своего 100-летнего юбилея, бывший старшина отделения на гвардейском эсминце, а ныне - заслуженный кораблестроитель и Почетный гражданин Северодвинска принимал у себя в гостях командира только что построенного корвета с тем же звучным именем.

Тогда ветеран-фронтовик вручил Олегу Потапову командирские часы и сделал первую запись в книге почетных посетителей нового корвета: "Желаю вам чтить и приумножать лучшие традиции моряков военных лет. Семь футов под килем и всех благ на счастье нашей Родины".

Свой наказ Павел Васильевич подтвердил и в разговоре со мной, когда готовилась эта публикация. "Пусть экипаж нового корабля понесет как эстафету с Северного флота на Тихоокеанский звание гвардейского и добивается его присвоения".

Павел Васильевич Лапшинов. Фото: Пресс-служба ПО "Севмаш"

Ровесникам-фронтовикам, их семьям старшина с "Гремящего" пожелал больше позитива в общении друг с другом, участия и душевной щедрости. А всем читателям и журналистам "Российской газеты" - не опускать рук перед трудностями, заниматься делом, и тогда добрые перемены обязательно придут.