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16.03.2021 09:07
Рубрика: Легковые авто

Вьетнамец построил для сына деревянный Bugatti с электродвигателем

Текст: Григорий Гомельчук

Вьетнамский плотник Труонг Ван Дао построил для сына уменьшенную копию гиперкара Bugatti Centodieci из дерева. Автомобиль оснащен электрическим двигателем, рулевым управлением, и повторяет прообраз в мельчайших деталях.

Фото: Роспатент
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Ребенку, который получил столь потрясающий подарок, чуть больше года, он родился в конце 2019-го. Заботливый отец сначала делал для малыша маленькие машинки из дерева, а когда те наскучили ему, решил придумать что-то поинтереснее. Так родилась идея построить игрушку, которой можно было бы управлять.

За дело! Сначала на больших листах бумаги были напечатаны чертежи будущего автомобиля. Ориентируясь на них, мастера нарезали из дубовой доски куски нужного размера и склеили грубый силуэт суперкара. Чтобы превратить заготовку в шедевр, вьетнамцы воспользовались рецептом великого скульптора Родена: отсекли все лишнее с помощью цепной пилы, болгарки и стамесок. Потом мастера добавили мелкие детали, до блеска отшлифовали корпус и покрыли его столярным лаком.

Разумеется, деревянный Bugatti оснащен полным комплектом светотехники: фары, фонари и указатели поворота выполнены из светодиодов. Кажется, эргономика у миниатюрного автомобиля весьма продуманная. В нем могут поместиться взрослый и ребенок, причем органы управления удобны для них обоих.

В работе Дао помогали двое коллег, втроем они построили деревянный Bugatti за сорок дней. Огромный труд! Но посмотрите в каком восторге ребенок - усилия мастеров того стоили.

#Bugatti