Видео: дальнобойщик наехал на байкеров и 30 км тащил их мотоцикл

Драматичная история, случившаяся вблизи бразильского города Санта-Катарина, попала в топ новостей этой южноамериканской страны. На трассе между Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул неадекватный водитель грузовика наехал на мчавшийся перед ним мотоцикл и, слегка смяв его, протащил по трассе более 30 километров. Единственной причиной этого безумного заезда были наркотики, следы которых полиция обнаружила в крови шофера.

На видео, которое обошло все телеканалы Южной Америки, видно, как грузовик летит по шоссе, а из-под переднего бампера у нее выглядывает полураздавленный байк. Самого мотоциклиста тоже видно, он висит на водительской дверце машины, стучит в стекло и пытается остановить дальнобойщика, увы, утратившего связь с реальностью. Как он смог на полном ходу перелезть с мотоцикла на кабину - загадка.

Его супруге, к сожаление, не повезло. Женщина не удержалась в седле после наезда - вылетела после столкновения на обочину и позже скончалась в больнице.

Остановить безумную гонку удалось лишь вблизи Морро-ду-Бой в Балнеариу-Камбориу, после того, как грузовик задел на трассе еще несколько попутных машин. Водителя арестовали и будут судить по целому букету статей: а) управление транспортным средством под воздействием наркотиков, б) побег с места ДТП, в) хранение наркотиков, в) покушение на убийство. 49-летний мотоциклист, провисевший на дверце мчащегося грузовика более четверти часа, госпитализирован с незначительными травмами и его жизнь вне опасности.