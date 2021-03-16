Volkswagen сделает электромобили доступными

Компания Volkswagen представила новый стратегический план, поясняющий как крупнейший автопроизводитель Старого Света намеревается сохранить лидирующее положение в отрасли, практически полностью переориентировав бизнес на электромобили к 2030 году.

Целью плана заявлено намерение сделать электромобили доступными как можно большему числу потребителей, снизив их стоимость и сложность в производстве и эксплуатации.

Ключ к снижению себестоимости производства электромобилей в удешевлении дорогостоящих аккумуляторных батарей. Достигаться оно будет двумя средствами - с 2023 года будет внедрен новый универсальный элемент питания. Его особенности не раскрывают, отмечая, что он дешевле и производительнее используемых сегодня.

Дальнейшее удешевление будет достигнуто масштабированием, к концу десятилетия только на территории Европы Volkswagen запустит шесть заводов по производству аккумуляторов общей производительностью 240 ГВт*ч в год.

При этом себестоимость каждого кВт*ч должна опуститься ниже 100 евро. В 2023 году будет запущен завод в шведском Шеллефтео совместного предприятия с Northvolt, в 2025 году в немецком Зальцгиттере (производительностью 40 ГВтч в год каждый).

Стратегия предусматривает выстраивание интегрированной бизнес-модели от поставок сырья и до утилизации аккумуляторов. И другим важнейшим элементом реорганизации бизнеса Volkswagen станет создание всеобъемлющей сети зарядных станций с терминалами быстрой зарядки в Европе.

К 2025 году их число вырастет пятикратно - до примерно 18 000, покрывающих треть от общей потребности. Стратегическими партнерами Volkswagen здесь выступят British Petroleum, немецкая сеть заправочный станций ARAL и испанская энергетическая компания Iberdrola. Идут переговоры с итальянской энергетической монополией Enel.

Также Volkswagen намерен сделать свои электромобилииважным элементом национальной энергосистемы Германии, осуществляющей переход на свободные от выбросов углекислого газа источники.