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16.03.2021 03:21
Рубрика: В мире

Жители Канады стали отказываться от вакцины компании AstraZeneca

Фото: AP Photo / Christophe Ena Фото: AP Photo / Christophe Ena
Фото: AP Photo / Christophe Ena

Первые случаи отказа вакцинироваться препаратом от нового коронавируса, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, зафиксированы в канадской провинции Квебек. Со ссылкой на властей региона об этом сообщил телеканал CTV.

Агентство по лекарствам ЕС обсудит инциденты с вакциной AstraZeneca 18 марта

Случаи отказа делать прививку вакциной AstraZeneca зафиксированы в Монреале, пишет ТАСС. Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заверил канадцев в безопасности вакцины AstraZeneca и призвал не отказываться от этого препарата, так как он был одобрен для использования местным минздравом.

Напомним, вакцинация в Канаде началась в середине декабря прошлого года. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca.

Ранее сообщалось о том, что уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина - непредсказуемые последствия ее применения, в частности - образование тромбов в мелких и крупных сосудах. При этом остается неясным, есть ли связь между применением препарата и образованием тромбов. Чтобы внести ясность, требуются дальнейшие исследования. Сегодня, 16 марта, ВОЗ планирует более тщательно рассмотреть проблемы вокруг данного препарата.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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