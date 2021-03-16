Уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca за последние часы приостановили Кипр, Португалия и Словения.

Ранее о таком же решении объявили члены Евросоюза - Австрия, Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Франция. Из стран за пределами ЕС к ним присоединились Демократическая Республика Конго, Индонезия, Таиланд.

Таким образом, уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию этим препаратом. Причина - непредсказуемые последствия ее применения, в частности - образование тромбов в мелких и крупных сосудах. При этом остается неясным, есть ли связь между применением препарата и образованием тромбов. Чтобы внести ясность, требуются дальнейшие исследования.

В то же время многие специалисты утверждают, что общее количество выявленных случаев образования тромбов у людей, сделавших прививку, составляет около трех десятков, что не превышает допустимой нормы, учитывая, что хотя бы один укол получили уже миллионы человек по всему миру. Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения также высказался за продолжение применения вакцины AstraZeneca. Во вторник, 16 марта, ВОЗ планирует более тщательно рассмотреть проблемы вокруг препарата.

Что касается Европейского агентства лекарственных средств (EMA), то оно еще не выработало рекомендаций для Евросоюза касательно перспектив применения лекарства.