В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. Об этом заявил представитель организации.

По его словам, как только у ВОЗ появится "полное понимание произошедшего", организация немедленно публично объявит о своих выводах, а также о любых возможных изменениях в текущих рекомендациях, пишет РИА Новости.

Напомним, в четверг стало известно, что вслед за Данией еще одна скандинавская страна - Норвегия, а затем и Италия приостановили вакцинацию своих граждан препаратом AstraZeneca. Такой шаг власти объяснили сообщениями об образовании тромбов у нескольких пациентов, которые были привиты данной вакциной.

До этого в Австрии в качестве меры предосторожности было решено приостановить использование препарата AstraZeneca. Причиной стала смерть после прививки 49-летней женщины из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а также развитие тромбоэмболии легочной артерии у 35-летней пациентки.