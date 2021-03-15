Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca

Индонезия стала очередной страной, объявившей в понедельник о приостановке использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. В министерстве здравоохранения страны, комментируя это решение, заявили, что ждут результатов исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возможных побочных эффектах препарата.

Напомним, в организации заявляли, что рассчитывают опубликовать результаты исследования на этот счет в течение недели.

В этот же день вакцинацию препаратом AstraZeneca остановили несколько европейских стран, включая Германию, Италию и Францию. Поводом для этого послужили сообщения о побочных эффектах, включая смерть двух привившихся в Дании людей и выявление тромбов у трех вакцинированных препаратом медиков из Норвегии.

Ранее о временном отказе от препарата объявили Дания, Исландия, Нидерланды и Норвегия.