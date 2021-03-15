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15.03.2021 19:05
Рубрика: В мире

Макрон приостановил использование вакцины AstraZeneca во Франции

Текст: Юрий Когалов
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение приостановить использование в стране вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Фото: AP Photo/Frederic Scheiber, Pool Фото: AP Photo/Frederic Scheiber, Pool
Фото: AP Photo/Frederic Scheiber, Pool

"По рекомендации министра здравоохранения было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca", - заявил Макрон. По его словам, во вторник Европейское агентство по лекарственным средствам выскажет свое мнение относительно этого препарата. Если оно развеет сомнения, использование вакцины будет возобновлено.

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Стоит отметить, что ранее сегодня аналогичные решения приняли в Германии и Италии. В ФРГ Институт Пауля Эрлиха рекомендовал прекратить использование вакцины AstraZeneca и дать возможность специалистам исследовать возможное влияние препарата на образование тромбов. А в Италии даже возбудили уголовное дело после того, как один из привитых скончался. При этом всю партию, вызвавшую подозрение, начали изымать карабинеры.

Согласно последним данным, всего было зарегистрировано около 30 случаев образования тромбов после укола AstraZeneca.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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