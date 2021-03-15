Нидерланды приостановят использование вакцины AstraZeneca

В Нидерландах на две недели приостановят использование вакцины производства компании AstraZeneca. О принятом решении сообщили представители министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны.

"Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и в ожидании результатов расследований случаев образования тромбов", - со ссылкой на заявление министерства пишет ТАСС.

Сообщается, что данную вакцину в стране не будут применять до 28 марта включительно. Ранее ряд других стран Европы, в том числе Дания, Исландия, Ирландия, Италия и Норвегия, приостановил вакцинацию с помощью препарата AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся.

В шведско-британской компании AstraZeneca подтвердили 30 случаев возникновения тромбоэмболии среди пяти миллионов человек, которым была сделана прививка оксфордской вакциной. Однако в компании считают, что на сегодняшний день нет оснований считать, что тяжелые осложнения были спровоцированы именно вакцинацией, - это следует из распространенного сообщения фармацевтической компании.

Между тем, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить анафилактическую реакцию и повышенную чувствительность в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.