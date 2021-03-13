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13.03.2021 02:19
Рубрика: В мире

В Словакии 38-летняя женщина скончалась после прививки вакциной AstraZeneca

Фото: AFP/Tiziana FABI Фото: AFP/Tiziana FABI
Фото: AFP/Tiziana FABI

Учитель средней школы в Словакии скончалась спустя две недели после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Такую информацию распространило Словацкое ТВ, отмечая, что препаратом AstraZeneca вакцинируют только педагогов.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В конце февраля 38-летняя женщина рассказала о сильных головных болях, повышенной температуре, боли в суставах. "Спустя несколько дней женщину положили в больницу, где она скончалась", - цитирует ТАСС Словацкое ТВ. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Однако отец умершей настаивает, что к летальному исходу могла привести вакцинация.

Государственный институт по контролю лекарств в Словакии получил более 800 сообщений от граждан о нежелательных последствиях после прививок, однако летальных исходов до этого не было зафиксировано.

Напомним, ранее из опасений серьезных побочных эффектов использование вакцины AstraZeneca приостановили Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Норвегия, Италия, Болгария, некоторые регионы Испании. Жители Хорватии начали сами отказываться от этого препарата.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в настоящее время изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. По словам экспертов ВОЗ, как только появится "полное понимание произошедшего", организация немедленно публично объявит о своих выводах, а также о любых возможных изменениях в текущих рекомендациях.

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