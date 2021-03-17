Американец ограбил банк во время тест-драйва BMW

В Техасе состоялся суд над мужчиной, который ограбил банк в процессе покупки автомобиля.

Преступление было совершено в прошлом году. 50-летний Эрик Дион Уоррен зашел в один из автосалонов города Лаббок. Там ему приглянулся черный BMW, но денег у мужчины не было даже на первый взнос при покупке в кредит. Поэтому он договорился с менеджером о тест-драйве, а сам помчался на машине мечты в ближайший банк.

Нацепив на голову бумажный пакет из фастфуда, Эрик зашел в отделение AimBank в Вуллфорте. Подойдя к кассиру, грабитель передал ему записку следующего содержания:

"Это ограбление. Я хочу 10 000 долларов купюрами по 100 и 50 прямо сейчас. У тебя есть одна минута".

При этом мужчина наставил на сотрудника банка нечто похожее на пистолет (как оказалось позже, это был "пневмат"), и предупредил, чтобы никто не вздумал нажимать тревожную кнопку.

Менее чем через 15 минут Эрик прибыл в автосалон, помахивая пакетом с наличными. Достав оттуда горсть купюр, он передал менеджеру 3000 долларов в качестве первоначального взноса. Во время оформления покупки менеджеру позвонили из полиции и сообщили, что неподалеку был ограблен банк, и что преступник использовал одну из их машин. Эрика арестовали и изъяли у него 5086 долларов.

В прошлый вторник судья признал Эрика Диона Уоррена виновным в совершении ограбления и назначил ему максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.