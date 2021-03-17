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17 марта 2021 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 12 марта 2021 года № 36-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 12 марта 2021 г.
Опубликован 17 марта 2021 г.

Внести изменение в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 12.02.2021 № 22-р), изложив пункт 15 в следующей редакции:

"15. Исполнительным органам государственной власти Амурской области обеспечить реализацию постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемых по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

В.А.Орлов



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