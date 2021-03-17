Беспилотным автомобилям создадут зоны с 5G и правила расследования ДТП

Полностью беспилотные автомобили без водителя могут выйти на российские дороги уже во втором квартале этого года, но пока в тестовом режиме. В нескольких регионах будут созданы зоны для проведения эксперимента с сетями 5G. Весной появится методика расследования ДТП с участием беспилотников, а к осени - законопроект о страховании гражданской ответственности и проведении техосмотра.

Сейчас тестировать беспилотники могут уже в 13 регионах страны, но только с инженером-испытателем за рулем. В этом году разрешат тестировать беспилотники вообще без водителя. Фото: Сергей Куксин/РГ

Эти шаги прописаны в плане по тестированию и вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования беспилотников без присутствия инженера-испытателя. С копией документа ознакомилась "Российская газета".

Ранее в минтрансе сообщили, что разработанный ведомством комплекс мероприятий утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как пояснили в минтрансе, сейчас высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) в порядке эксперимента могут ездить в 13 регионах.

Но чтобы создать правовую основу для опытной эксплуатации беспилотников на автодорогах общего пользования без присутствия инженера-испытателя на месте водителя или в некоторых случаях вообще в салоне автомобиля, нужно внести изменения в постановление правительства №1415. Разработать их планируется как раз во втором квартале этого года.

В каких конкретно регионах полные беспилотники выпустят на дороги, пока не решено. В минтрансе полагают, что в первую очередь это будут территории, где эксперимент проводится наиболее продолжительное время, то есть Москва, Санкт-Петербург, инновационный центр Сколково и Иннополис в Татарстане.

Потенциально к опытной эксплуатации ВАТС без водителя на дорогах общего пользования готовы несколько российских компаний. Как указано в плане, для них к концу года разработают меры государственной поддержки.

Разработкой беспилотных автомобилей в России занимаются коммерческие компании и научные институты, например "Яндекс", КамАЗ, МАДИ. С внедрением собственно технологий проблем нет, говорят представители этого сектора, главное - подготовка нормативной базы. Чтобы российские технологии конкурировали на мировом рынке, нужно создать опережающее законодательство, считают в "Яндекс". С этим согласны в Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". В приоритете сейчас не только отработка инновационных технических решений, а одновременная разработка норм регулирования при активном участии самих создателей технологий, отмечает главный аналитик ассоциации Андрей Ионин.

В России есть свои технологии беспилотных автомобилей, но нужно создать ­правовую базу для их использования и обеспечить безопасность движения

По плану минтранса, уже к концу этого года предполагается разработать законопроект, в котором пропишут полномочия госорганов по формированию госполитики в сфере использования беспилотников и установят требования к перевозке пассажиров и грузов. Существенное внимание уделят обеспечению безопасности. В законодательстве будут закреплены классификация, учет и порядок расследования дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотников. Введут ответственность за нарушение требований при эксплуатации беспилотников. Методику расследования ДТП с участием инновационного транспорта планируется утвердить уже во втором квартале этого года.

К концу 2024 года будут установлены обязательные требования к элементам автодорожной инфраструктуры.

Между тем

В России только 38% всех транспортных средства моложе 10 лет. Средний возраст легковых автомобилей - 13,9 года, тогда как в Евросоюзе - 11,5 года, сообщили в агентстве "Автостат".

Всего на начало этого года в России насчитывалось 59,18 млн автомобилей, из них легковых - 45 миллионов. За 10 лет россияне увеличили парк легковых машин на 36%. Но в последние три года число автомобилей прирастает медленно, всего на 1-2% в год.

Импортные автомобили продаются лучше, чем отечественные. Сейчас 37% российского парка легковых машин составляют импортные модели. Отечественные автомобили составляют долю в 36%, а иномарки российской сборки - 27%. Новых иномарок, конечно, больше в Москве, а в других регионах до 60% автопарка приходится на отечественные машины.

Почти четверть легковых авто (24,1%), на которых ездят россияне, ниже класса Евро-2, и это проблема. Такие автомобили наносят реальный вред экологии. Особенно это касается грузовиков, их средний возраст - 21,6 года, к классу Евро-2 относятся почти 60%. "Каким бы топливом эти автомобили ни заправлялись, на выходе они будут все равно давать токсичные выхлопы", - говорит директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. Основные усилия нужно направить на обновление парка коммерческой техники, считает он.

Довольно старый в России также парк автобусов, их средний возраст - 16,6 года. Но самый старый - парк мотоциклов (28,8 года). Правда, многие из них уже давно стали недвижимым металлоломом, просто автовладельцы не снимают их с учета, поясняют в "Автостате".

В парке легковых автомобилей лидирует LADA. В среднем по стране эта марка занимает долю в 30%, но в Москве - всего 10%. На Toyota приходится около 9% парка легковых авто в среднем по стране, на третьем месте - Hyundai с долей в 5,3%.

Отечественные марки прочно обосновались и в коммерческом транспорте. Например, "Газели" занимают 41,4%, а УАЗы - еще 15% автопарка в своем сегменте легкого коммерческого транспорта.