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17.03.2021 10:37
Рубрика: Общество

Что будет, если лето в России станет вдвое дольше

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Недавнее исследование китайских климатологов разлетелось на цитаты: к 2100 году они предрекли лето в Северном полушарии продолжительностью полгода. Но так ли это хорошо?

Напомним, ученые из Китайской академии наук предупредили о том, что отсутствие усилий по сдерживанию глобального потепления приведет к тому, что климат радикально изменится уже к концу этого столетия. Зима при этом сократится до двух месяцев, укоротятся весна и осень.

Фото: iStock
Россиянам предрекли исчезновение зимы

Уже сейчас лето в Северном полушарии стало длиннее примерно на две недели. Ученые пришли к этому выводу, проследив динамику с 1952 по 2011 гг., пишет KP.RU. Сильнее всего это ощутили жители Средиземноморья и Тибета.

Дальнейшие климатические сдвиги приведут к массе проблем. В частности, будут разрушены существующие экосистемы. Свои маршруты и места обитания поменяют перелетные птицы, растения изменят сроки всходов и цветения, животные не смогут найти нужную пищу в привычное время.

Увеличение периода вегетации у растений приведет к тому, что вырастет продолжительность мучений у аллергиков. Различные насекомые станут чувствовать себя гораздо свободнее и будут размножаться более активно, если речь идет о клещах - то это просто опасно. Долгое лето чревато экстремальными температурами, короткая зима - волнами холода и продолжительными снегопадами в неожиданных местах, как это было нынешней зимой.

Отечественные ученые частично подтверждают наблюдения китайских. Вегетационный период растений в столице уже вырос на 3-5 дней, говорят специалисты Московского метеобюро. А синоптики центра "Фобос" уверены в том, что в Москве стало дольше не лето, а весна. И те и другие сравнивали 30-летние периоды наблюдений температуры: с 1961 по 1990 гг. и с 1991 по 2020 гг.

Общество Наука Общество Экология Климат на Земле

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