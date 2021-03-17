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17.03.2021 09:45
Рубрика: Легковые авто

Эксперты дали простые советы, как снизить расход бензина

Текст: Василий Кошкин
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Автомобилисты могут снизить расход топлива, соблюдая ряд простых правил. В первую очередь, речь идет о выборе маршрута и времени поездки, рассказали эксперты "СберАвто".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Тщательно выбирайте маршрут и время поездки. Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива", - пояснили эксперты РИА Новости.

Они также напомнили, что расход топлива зависит от скорости движения: если ехать слишком медленно или слишком быстро - топлива уходит больше. Скорость движения, при которой расходуется минимум топлива, составляет 60 километров в час для города и 90 километров в час - для трассы. На потребление бензина влияет и манера езды: резкие разгоны или торможения увеличивают расход.

Кроме того, в "СберАвто" рекомендуют вовремя проходить техобслуживание: например, при использовании загрязненного воздушного фильтра расход топлива может возрастать до 20%. Не стоит экономить на качестве топлива - плохой бензин или некачественный дизель может не только увеличить расход топлива, но и спровоцировать поломку автомобиля.

Для экономии топлива также стоит контролировать массу автомобиля - чем больше нагрузка, тем больше потребление топлива. Кроме того, не стоит без надобности включать кондиционер, добавили в "СберАвто".