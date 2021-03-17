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Рубрика: Экономика

ФАС начала внеплановые проверки производителей куриного мяса и яиц

Текст: Михаил Загайнов, Александр Проценко
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки крупнейших производителей продукции птицеводства. Как пояснили в пресс-службе ведомства, проверки проводятся по поручению правительства. Результаты будут представлены в кабмин в апреле.

Фото: photoxpress
На мясо птицы и яйца зафиксировали цены

По данным Росстата, за неделю со 2 по 9 марта мясо кур в среднем по стране подорожало на 1,7%. При этом в некоторых регионах рост составил 5,4%. С начала года мясо птицы подорожало на 8,8%.

В свою очередь, цены на куриные яйца выросли в среднем на 0,9%, в отдельных регионах - до 10%. С начала года яйца подорожали на 3,1%.

Рост цен на мясо птицы и яйца производители и эксперты объясняют подорожанием кормов, а также снижением производства из-за вспышек птичьего гриппа.

В начале марта ключевые представители птицеводческой отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. В свою очередь правительство также предприняло ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

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