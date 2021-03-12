Эксперты оценили безопасность мяса птицы на фоне птичьего гриппа

Заболевшая гриппом птица не попадает в производственную цепочку. Поэтому, приобретая в магазинах птицеводческую продукцию, потребители могут быть уверенными в ее безопасности, заявили в Национальном союзе птицеводов.

"Ни одна птица из заболевшего поголовья с таким заболеванием не должна попадать в пищевую цепочку, и потребители могут оставаться уверенными в безопасности мяса птицы и в усилиях птицеводческой отрасли, направленных на гарантию безопасности для своих клиентов", - подчеркивают эксперты.

В союзе пояснили, что грипп птиц известен как потенциальное зоонозное (передающееся от животных человеку) заболевание. Поэтому для обеспечения безопасности пищевых продуктов давно разработаны и действуют международные правила надлежащего обращения с птицей и ее приготовления, а также мероприятия, которые гарантируют безопасность работников и биобезопасность производства.

Как считают в союзе, зафиксированные в феврале 2021 года случаи заражения нескольких сотрудников небольшого предприятия с высокой долей вероятности произошли из-за нарушения мер обеспечения биологической безопасности и несоблюдения ветеринарно-санитарных требований сотрудниками.

"Эта случайная инфекция самоограничивается, научно обоснованные данные о передаче вируса от человека к человеку отсутствуют", - утверждают в союзе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС сообщила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. "Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности", - считает Анна Попова. Однако, чтобы подготовиться к такому развитию событий - сделать тесты и разработать вакцину, еще есть время.