Новости

Эксперт назвал меры профилактики птичьего гриппа 11:11
Неизвестные сообщили о минированиях барнаульских школ 10:54
Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в 2021 году 10:47
Семь рабочих астраханской птицефабрики переболели птичьим гриппом 10:47
В Китае завершили строительство всех объектов зимней Олимпиады 09:58
Трамп выступит на конференции консерваторов впервые после отставки 09:53
В Москве в воскресенье ожидается метель и до минус 7 градусов 09:42
Названы сроки появления на Марсе города-миллионника 09:36
СМИ: "Северный поток-2" поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ 09:26
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 09:08
Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" 08:37
В Тоджинском районе Тувы произошло землетрясение 08:26
Льюис нокаутировал Блэйдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185 08:17
Россиянин Олейник проиграл Дакасу нокаутом на турнире UFC 07:45
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp 07:36
Умер спикер Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов 07:16
Греция продлила разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю 06:54
Ученые рассказали о выработке коллективного иммунитета к COVID-19 06:42
Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске 06:28
В Израиле отменили ограничения для сделавших прививку от COVID-19 05:25
Занимавшихся проституцией россиянок освободили в Испании 04:42
Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе экономией 03:55
На камчатском вулкане Ключевской началось новое извержение 03:40
В Южно-Сахалинске ребенок упал в двухметровую яму 03:21
Три человека погибли при стрельбе в Луизиане 03:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
21.02.2021 10:47
Рубрика: Общество

Семь рабочих астраханской птицефабрики переболели птичьим гриппом

Текст: Александр Гавриленко

Семь сотрудников Владимировской птицефабрики из Астраханской области, заразившиеся вирусом птичьего гриппа, прошли амбулаторное лечение, сегодня их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Напомним, о первом в России случае заражения людей от зараженных птиц ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. То есть вирус преодолел межвидовой барьер. Однако случаев переноса от человека к человеку пока не зарегистрировано. "На сегодняшний день этот вариант вируса гриппа от человека к человеку не передается", - подтвердила глава ведомства.

Фото: Сергей Венявский/РИА Новости
ВОЗ изучит данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа

Россия направила информацию о заражении во Всемирную организацию здравоохранения. На самой птицефабрики в Ахтубинском районе к середине декабря погибло более 600 тысяч голов птицы, там был введен режим ЧС. Все поголовье уничтожили и провели карантинные мероприятия. С 24 февраля планируется завершить мероприятия по дезинфекции помещений, новое поголовье птицы будет заселено в середине апреля.

Стоит добавить, что вирусы птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС) сегодня считаются одними из главных угроз мировому животноводству. Однако накануне власти заявили, что в России уже приступили к созданию вакцины от штамма птичьего гриппа H5N8. Работа по созданию вакцины от АЧС продолжается. С начала года на территории страны зафиксировано 30 вспышек чумы среди диких кабанов и домашних свиней, в том числе одна в Астраханском биосферном заповеднике.

В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах
Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Косачев: Киевские власти легализовали американское решение
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"