Семь рабочих астраханской птицефабрики переболели птичьим гриппом

Семь сотрудников Владимировской птицефабрики из Астраханской области, заразившиеся вирусом птичьего гриппа, прошли амбулаторное лечение, сегодня их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Напомним, о первом в России случае заражения людей от зараженных птиц ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. То есть вирус преодолел межвидовой барьер. Однако случаев переноса от человека к человеку пока не зарегистрировано. "На сегодняшний день этот вариант вируса гриппа от человека к человеку не передается", - подтвердила глава ведомства.

Россия направила информацию о заражении во Всемирную организацию здравоохранения. На самой птицефабрики в Ахтубинском районе к середине декабря погибло более 600 тысяч голов птицы, там был введен режим ЧС. Все поголовье уничтожили и провели карантинные мероприятия. С 24 февраля планируется завершить мероприятия по дезинфекции помещений, новое поголовье птицы будет заселено в середине апреля.

Стоит добавить, что вирусы птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС) сегодня считаются одними из главных угроз мировому животноводству. Однако накануне власти заявили, что в России уже приступили к созданию вакцины от штамма птичьего гриппа H5N8. Работа по созданию вакцины от АЧС продолжается. С начала года на территории страны зафиксировано 30 вспышек чумы среди диких кабанов и домашних свиней, в том числе одна в Астраханском биосферном заповеднике.