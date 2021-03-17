ФГУП "НАМИ" впервые показало прототип электрического мотоцикла, который войдет в семейство Aurus.

Из технических характеристик известно пока немного.

В НАМИ заверяют, что разгон до ста километров в час займет 3,7 секунды. Мощность энергосилового комплекса составляет 140 кВт, что обеспечит мотоциклу плавность хода, бесшумность и необходимый запас хода. Глава минпромторга Денис Мантуров заявил, что мотоцикл разработан с учетом требований Гаража особого назначения ФСО России.