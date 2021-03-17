ФНС получила право запрашивать у банков дополнительные данные о клиентах

Новости

Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС 01:28
Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии 00:53
Иран начал обогащать уран на подземном заводе с каскадом центрифуг 00:43
SANA: Сирийские ПВО отражают удары ВВС Израиля по объектам под Дамаском 00:35
Карасев и его помощники не встали на колени перед матчем Лиги чемпионов 00:21
Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти 16.03.2021
Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии 16.03.2021
УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 16.03.2021
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 16.03.2021
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 16.03.2021
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 16.03.2021
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 16.03.2021
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 16.03.2021
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 16.03.2021
В России учредили новую премию для журналистов 16.03.2021
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 16.03.2021
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 16.03.2021
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 16.03.2021
Сериал "Убивая Еву" закрывается 16.03.2021
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 16.03.2021
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 16.03.2021
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 16.03.2021
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 16.03.2021
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 16.03.2021
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 16.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 00:00
Рубрика: Экономика

ФНС получила право запрашивать у банков дополнительные данные о клиентах

Текст: Василий Кошкин
С 17 марта вступили в силу изменения, которые дают Федеральной налоговой службе право запрашивать у банков дополнительные данные о клиентах.

Речь идет о копиях ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Ответ на запрос кредитные учреждения должны предоставить в течение трех дней со дня получения запроса.

Фото: istock
Повышение ключевой ставки может начаться в апреле

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период. Раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок.

В ФНС ранее заявили, что изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков. В службе рассчитывают, что они позволят повысить эффективность риск-ориентированного подхода при проведении контроля.

В налоговой службе особенно отметили, что закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физлиц. Режим получения таких сведений останется прежним: только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС во время проверок.

"В соответствии со статьей 102 НК РФ все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа", - рассказали в ФНС.

КС РФ не позволил считать неправомерный налоговый вычет обманом
Экономика Финансы Налоги Экономика Финансы Банки Правительство Минфин ФНС Налоговое законодательство

Главное сегодня

Лавров: Крым навсегда останется с Россией
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Петербургский экономический форум пройдет в очном формате
В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты