ФНС получила право запрашивать у банков дополнительные данные о клиентах

С 17 марта вступили в силу изменения, которые дают Федеральной налоговой службе право запрашивать у банков дополнительные данные о клиентах.

Речь идет о копиях ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Ответ на запрос кредитные учреждения должны предоставить в течение трех дней со дня получения запроса.

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период. Раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок.

В ФНС ранее заявили, что изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков. В службе рассчитывают, что они позволят повысить эффективность риск-ориентированного подхода при проведении контроля.

В налоговой службе особенно отметили, что закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физлиц. Режим получения таких сведений останется прежним: только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС во время проверок.

"В соответствии со статьей 102 НК РФ все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа", - рассказали в ФНС.