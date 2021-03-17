Глава ЕК: Решение по вакцине AstraZeneca будет объявлено 18 марта

Европейское агентство по лекарственным средствам обнародует свое заключение по вакцине AstraZeneca 18 марта. Об этом проинформировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, Европейское агентство по лекарственным средствам завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме", - сообщила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что компания AstraZeneca сократила свои поставки, запланированные на 2021 год. В первом квартале страны ЕС получат около 100 миллионов доз вакцины вместо 166 миллионов, во втором квартале - 70 вместо 180 миллионов. Изменения явно связаны с критическим отношением к этому препарату, около двух десятков стран приостановили его использование после сообщений о возникновении тромбов после вакцинации.

В то же время глава ЕК отметила прогресс в снабжении стран ЕС вакцинами от коронавируса. "Начало было достаточно тяжелым. Сейчас достигнут прогресс", - заявила она, добавив, что проблемы сохраняются пока с производителем вакцины AstraZeneca.

Напомним, только в ЕС было зарегистрировано около 30 случаев возникновения тромбоза после укола препаратом AstraZeneca. В связи с этим Германия, Франция, Италия, Испания, Ирландия, Исландия и ряд других стран приняли решение о временной приостановке вакцинации AstraZeneca. В Италии даже возбудили уголовное дело после того, как один из привитых скончался.