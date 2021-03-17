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17.03.2021 17:20
Рубрика: В мире

Глава ЕК: Решение по вакцине AstraZeneca будет объявлено 18 марта

Текст: Юрий Когалов

Европейское агентство по лекарственным средствам обнародует свое заключение по вакцине AstraZeneca 18 марта. Об этом проинформировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: AP Photo / Virginia Mayo
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"Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, Европейское агентство по лекарственным средствам завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме", - сообщила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что компания AstraZeneca сократила свои поставки, запланированные на 2021 год. В первом квартале страны ЕС получат около 100 миллионов доз вакцины вместо 166 миллионов, во втором квартале - 70 вместо 180 миллионов. Изменения явно связаны с критическим отношением к этому препарату, около двух десятков стран приостановили его использование после сообщений о возникновении тромбов после вакцинации.

В то же время глава ЕК отметила прогресс в снабжении стран ЕС вакцинами от коронавируса. "Начало было достаточно тяжелым. Сейчас достигнут прогресс", - заявила она, добавив, что проблемы сохраняются пока с производителем вакцины AstraZeneca.

Напомним, только в ЕС было зарегистрировано около 30 случаев возникновения тромбоза после укола препаратом AstraZeneca. В связи с этим Германия, Франция, Италия, Испания, Ирландия, Исландия и ряд других стран приняли решение о временной приостановке вакцинации AstraZeneca. В Италии даже возбудили уголовное дело после того, как один из привитых скончался.

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