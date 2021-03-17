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17.03.2021 16:10
Рубрика: Культура

Глава Минкультуры рассказала о своем отношении к "Евровидению"

Текст: Александр Алексеев
Минкультуры не будет рассматривать петицию об итогах нацотбора на "Евровидение". Об этом рассказала на заседании комитета Госдумы по культуре Ольга Любимова, отвечая на замечание о том, что "в министерство может поступить петиция о пересмотре результатов отбора на "Евровидение". Министр культуры подчеркнула, что "для обсуждения конкурса и кандидатов существуют другие площадки..." И высказала собственное мнение о "Евровидении".
Фото: Предоставлено Первым каналом
Сможет ли "Евровидение" обойтись без цензуры

- Я считаю, что министерство культуры, в принципе, в "Евровидении" не должно принимать участие. Потому что этот конкурс, честно говоря, так себе. Меня вообще, если честно, он не очень интересует. Я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться... Он вообще к культуре не имеет никакого отношения и не имел никогда, - добавила Ольга Любимова.

И сообщила о том, какой конкурс ей действительно нравится:

- У нас прекрасная новость: у нас будет конкурс Рахманинова - вот это большая радость, к юбилею Рахманинова, 150 лет… Помимо конкурса Чайковского появляется конкурс Рахманинова и это - огромная моя радость! Я совершенно уверена, что эти два конкурса никак не пересекутся, результаты конкурса Рахманинова нас порадуют!

Между тем

О том, что готовится петиция по поводу итогов национального отбора на "Евровидение"-2021, стало известно накануне. Нашлось немало недовольных тем, что право представлять Россию на конкурсе во время голосования телезрителей на Первом канале выиграла певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина").

Хотя никаких претензий по итогам голосования не возникало, а европейцам, как и многим россиянам, это композиция очень нравится - к полудню 17 марта "Русская женщина" собрала на официальном канале "Евровидения" уже без мало 4 миллиона просмотров! А также 147 тысяч лайков. Впрочем, и дизлайков тоже немало - 87 тысяч…

Кстати

После отказа Армении от участия в "Евровидении" в Роттердам собираются приехать конкурсанты из 40 стран. Соревнование пройдет на Axoy Arena с 18 по 22 мая.

Культура Музыка Правительство Минкультуры "Евровидение-2021"

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