Горбачев назвал распад СССР нарушением "воли всего народа"

Референдум 17 марта 1991 о сохранении СССР "был необходимым и справедливым", а распад Союза был нарушением "воли всего народа", считает первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

"Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза", - передает агентство "Интерфакс" слова политика.

Экс-президент напомнил, что по результатам референдума был подготовлен проект Союзного договора, его должны были подписать 20 августа, но этому воспрепятствовал путч ГКЧП.

"Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза - это было не что иное, как нарушение воли всего народа", - уверен Горбачев.

Был ли референдум шансом "развернуть Процесс", ранее в "РГ" рассуждал политолог Леонид Радзиховский.