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17.03.2021 12:50
Рубрика: Власть

Григорий Карасин избран главой комитета Совфеда по международным делам

Текст: Галина Мисливская
Бывший замминистра иностранных дел РФ, сенатор от Сахалина Григорий Карасин избран главой международного комитета Совета Федерации. Он сменил на этом посту Константина Косачева, который ранее стал вице-спикером палаты.
Григорий Карасин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Григорий Карасин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Григорий Карасин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, с руководством палаты и комитетами были проведены консультации по замещению вакансии, "и все назвали только одну наиболее приемлемую на данном этапе кандидатуру - рекомендовать комитету (по международным делам) избрать Григория Борисовича, бывшего статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел, председателем комитета".

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"Григория Борисовича мы хорошо знаем, он хорошо известный человек в мире, чрезвычайный и полномочный посол, много работал за рубежом и в России на очень ответственных должностях", - подчеркнула Матвиенко.

Затем комитет собрался на заседание и единогласно избрал нового председателя, сообщил "Интерфаксу" Косачев. Совфед утвердил его кандидатуру.

Григорий Карасин пришел в Совет Федерации в 2019 году и до последнего времени занимал пост первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре.

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