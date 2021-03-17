Григорий Карасин избран главой комитета Совфеда по международным делам

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, с руководством палаты и комитетами были проведены консультации по замещению вакансии, "и все назвали только одну наиболее приемлемую на данном этапе кандидатуру - рекомендовать комитету (по международным делам) избрать Григория Борисовича, бывшего статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел, председателем комитета".

"Григория Борисовича мы хорошо знаем, он хорошо известный человек в мире, чрезвычайный и полномочный посол, много работал за рубежом и в России на очень ответственных должностях", - подчеркнула Матвиенко.

Затем комитет собрался на заседание и единогласно избрал нового председателя, сообщил "Интерфаксу" Косачев. Совфед утвердил его кандидатуру.

Григорий Карасин пришел в Совет Федерации в 2019 году и до последнего времени занимал пост первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре.