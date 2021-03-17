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Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера

Новости
    17.03.2021, 14:01
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант
Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант

Гостем передачи "Вечерний Ургант" стал российский режиссёр Илья Найшуллер, чей новый фильм "Никто", снятый в Голливуде, выходит завтра в российский прокат.

Фото: youtube.com/ Well Go USA Entertainment
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Визит дорогого гостя команда создателей программы отметила оригинальным роликом, пародирующим предыдущую полнометражку Найшуллера - "Хардкор", целиком снятую от первого лица.

"Вечерний Ургант" предложил свою заставку, "если бы ее снимал Илья Найшуллер". В ней ведущий просыпается в машине перед входом в "Останкино", опаздывая на эфир. Ургант спешит по коридорам, по дороге воюя с пожилыми хейтершами, получая стулом по голове от Дмитрия Нагиева и приветствуя соведущего Дмитрия Хрусталёва.

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