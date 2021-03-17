Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера

Гостем передачи "Вечерний Ургант" стал российский режиссёр Илья Найшуллер, чей новый фильм "Никто", снятый в Голливуде, выходит завтра в российский прокат.

Визит дорогого гостя команда создателей программы отметила оригинальным роликом, пародирующим предыдущую полнометражку Найшуллера - "Хардкор", целиком снятую от первого лица.

"Вечерний Ургант" предложил свою заставку, "если бы ее снимал Илья Найшуллер". В ней ведущий просыпается в машине перед входом в "Останкино", опаздывая на эфир. Ургант спешит по коридорам, по дороге воюя с пожилыми хейтершами, получая стулом по голове от Дмитрия Нагиева и приветствуя соведущего Дмитрия Хрусталёва.