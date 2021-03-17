Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение

Увеличение федеральной части списков кандидатов на выборах в Госдуму - инициатива актуальная, однако она не повлияет на электоральную привлекательность партий. Такое мнение в беседе с "РГ" высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Напомним, что ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал палате принять в первом чтении соответствующий проект закона, но предложил скорректировать максимальное число кандидатов. Авторы документа предлагают увеличить его с десяти до двадцати человек.

"Изменение численности федеральной части списка на электоральную привлекательность партий не влияет. Это касается и партии власти, и оппозиции, - рассказал политолог "Российской газете". - Избиратель видит в бюллетене федеральную тройку и региональную тройку, поэтому те, кто идут ниже третьего места, на его политические симпатии никак не влияют".

По мнению Костина, оппозиционным и новым партиям такое увеличение позволит поставить целевых кандидатов во главу списка, это повысит шансы на их прохождение в случае успеха партии. "Здесь речь идет о либо ярких спикерах, специалистах, либо о тех, кто помогает партии решать вопросы с привлечением средств на организацию кампании. Эти политики и так бы были в списках партии, никаких неожиданностей мы здесь не увидим", - заметил он.

Также это никак не скажется на стратегии избирательной кампании "Единой России", считает политолог. "Поскольку единороссы при определении верхней части списка всегда руководствуются только политической логикой. Мы помним, что были выборы, когда во главе списка была одна фамилия", - напомнил он.

В целом, Константин Костин назвал эту инициативу актуальной в контексте приближающихся выборов. "Именно период избирательной кампании - это время каких-то договоренностей, альянсов, коалиций. И, соответственно, решение, в котором кровно заинтересована парламентская и непарламентская оппозиция, имеет хорошие шансы", - заключил эксперт.