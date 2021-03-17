Курс доллара поднялся до 74 рублей на фоне заявлений Байдена

Курс рубля и российский фондовый рынок отреагировали на заявления президента США Джо Байдена.

Доллар на Московской бирже подорожал в моменте до 74 рублей, на 14.26 мск торгуется по 73,76 рубля (+91 копейка).

Евро подорожал до 88 рублей, а затем скорректировался до 87,77 (+1 рубль).

Индекс Мосбиржи снизился на 2,29%, до 3507 пунктов, долларовый индекс РТС - на 3,32%, до 1501 пункта.

Байден заявил о том, что Россия должна будет "заплатить цену" за якобы имевшие место попытки вмешательства в американские выборы. В этом Россию накануне обвинила разведка США, российские власти назвали эти обвинения безосновательными.