Песков назвал неправильным доклад разведки США

"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны", - сказал Песков. "Россия не вмешивалась в предыдущие выборы, не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы 2020 года. Россия не имеет никакого отношения к кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов", - подчеркнул он.

"Считаем доклад неправильным, - оценил пресс-секретарь президента. - Он абсолютно безосновательный и бездоказательный". "В целом можно лишь еще раз выразить сожаление, что такие материалы, далеко не качественные, используются скорее всего как повод, чтобы поставить на повестку вопрос об очередных новых санкциях в отношении нашей страны. Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям и, конечно, далеко не способствует проявлению хоть какой-то политической воли на их нормализацию", - заключил он.