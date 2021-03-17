Песков назвал неправильным доклад разведки США

Новости

Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове 13:15
ВЦИОМ: Менее трети россиян знают, кто отменил крепостное право 13:14
Родственники пропавшего немецкого миллиардера объявили его погибшим 13:13
В Эстонии зафиксировано два случая тромбоза после прививки от коронавируса 13:11
Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР Алексея Власенко 12:56
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минудобрения до 1 июля 12:53
Песков: Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо 12:51
Число инспекторов заповедников возрастет вдвое 12:48
Водителей предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников 12:43
Понятие "музей" предложили ввести на государственном уровне 12:41
МИД РФ: Решение Лондона нарастить ядерный потенциал угрожает мировой стабильности 12:39
Государство поможет регионам закупить контейнеры для сбора отходов 12:26
В России впервые с октября выявили менее 9 тысяч заражений COVID-19 за сутки 12:24
Камбербэтч сыграет боевого мага у режиссера "Мира Юрского периода" 12:17
В Находке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 6 человек 12:11
В Минприроды разработали закон о вторичных материальных ресурсах 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 13:40
Рубрика: Власть

Песков назвал неправильным доклад разведки США

Текст: Кира Латухина
Доклад, подготовленный американской разведкой о якобы вмешательстве России в выборы в США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал безосновательным и бездоказательным. Такие материалы используются как повод для новых санкций и вредят "и без того больным" двусторонним отношениям, считает он.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Рябков назвал бездоказательными заявления о "вмешательстве" РФ в выборы в США

"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны", - сказал Песков. "Россия не вмешивалась в предыдущие выборы, не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы 2020 года. Россия не имеет никакого отношения к кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов", - подчеркнул он.

"Считаем доклад неправильным, - оценил пресс-секретарь президента. - Он абсолютно безосновательный и бездоказательный". "В целом можно лишь еще раз выразить сожаление, что такие материалы, далеко не качественные, используются скорее всего как повод, чтобы поставить на повестку вопрос об очередных новых санкциях в отношении нашей страны. Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям и, конечно, далеко не способствует проявлению хоть какой-то политической воли на их нормализацию", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США

Главное сегодня

МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Першина
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты