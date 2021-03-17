"Лучший смартфон для России" Samsung вышел официально. Цена

Компания Samsung официально представила смартфоны бюджетного уровня Galaxy A52 и Galaxy A72. Напомним, что по итогам 2020 года модель этой же серии, Galaxy A51, стала самым продаваемым смартфоном в России.

Обновленный Samsung Galaxy A52 оснащается экраном Super AMOLED с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, обеспечивающей более плавную анимацию. В него "врезан" глазок фронтальной камеры на 32 Мп. Герметичный корпус обеспечивает защиту по классу IP67.

Основная камера имеет разрешение 64 Мп, ее дополняют широкоугольный модуль (12 Мп), а также макро и сенсор глубины. Объем оперативной памяти составляет 4/8 Гб, постоянной - 128/256 Гб (расширяется при помощи карт microSD объемом до 1 Тб). В качестве процессора используется SoC Snapdragon 720G (вместо привычного Exynos).

Galaxy A52. Фото: Samsung

Также смартфон оснащен аккумулятором на 4500 мАч (в Samsung утверждают, что заряда хватит на два дня стандартного использования) с поддержкой быстрой зарядки на мощности 25 Вт через USB-C. Предусмотрен модуль NFC для беспроводных платежей, сканер отпечатка пальца встроен в экран.

Девайс работает на базе Android 11 с фирменной оболочкой One UI и способен подключаться к девайсам умного дома, включая Bluetooth-метки для поиска вещей Galaxy SmartTag, а также может стримить музыку сразу на две пары наушников Buds.

Стоимость Galaxy A52 в России составит 26990 рублей за версию 4/128 Гб и 32990 за версию 8/256 Гб.

Galaxy A52. Фото: Samsung

Модель Galaxy A72 отличается от "пятьдесят второго" несколькими характеристиками. Во-первых, диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, а в основной камере предусмотрен трехкратный оптический зум. Во-вторых, он оснащается аккумулятором емкостью 5000 мАч и имеет больший объем оперативной памяти в базовой версии - 6 Гб.

В России Samsung Galaxy A72 будет стоить 35990 рублей за версию 6/127 Гб и 39990 рублей за версию 8/256 Гб. Обе модели доступны для заказа уже с 17 марта.