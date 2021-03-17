Малкин получил травму в матче против "Бостона"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин получил травму в первом периоде матча против "Бостона". Пока нет информации на какой срок выбыл из строя игрок.

На матч против "Бостона" Малкин вышел в шлеме, на который был нанесен номер 77. Таким образом российский хоккеист почтил память скончавшегося в больнице после попадания шайбы в лицо защитника клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова. 19-летний хоккеист несколько дней боролся за жизнь, но все же умер во вторник.

В матче против "медведей" Малкин рассчитывал продлить свою результативную серию, которая продолжалась уже восемь матчей. Однако все планы россиянина разрушил сокрушительный силовой прием от защитника Джарреда Тинорди. После него Малкину потребовалась помощь медиков, но все же форвард вернулся на лед, когда его команда играла в большинстве, но затем покинул площадку.

Пока нет информации о том, какую именно травму получил Малкин и насколько она серьезная. Клуб обнародует эту информацию чуть позже. "Питтсбург" в итоге потерпел поражение со счетом 1:2.

После игры главный тренер "пингвинов" Майк Салливан заявил, что у Малкина травма "нижней части тела". Остальное станет известно по результатам обследования.