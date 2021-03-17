Новости

Гольфист Вудс выписан из больницы после ДТП 07:25
Важнее еды и спорта: Эксперт объяснила, без чего невозможно похудеть 07:15
Капризов набрал 25-е очко в сезоне 06:56
Филиппины приостановят въезд в страну иностранцев и ряда своих граждан 06:24
Малкин получил травму в матче против "Бостона" 06:16
Посольство РФ назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы 06:03
Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда 05:49
В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией 05:19
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах в Джорджии 05:10
В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов 04:53
Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой 04:46
В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки 04:11
Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ 04:05
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Рязанью 03:51
Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии 03:35
Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США 03:34
Власти Японии оценят готовность столичного региона к отмене режима ЧС 03:11
Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19 02:59
Рекордное число смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Бразилии 02:34
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме 02:24
В жилом доме Лесосибирска вспыхнул пожар 02:13
ВС Сирии сообщили о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:51
В столице Франции могут ввести карантин из-за коронавируса 01:36
Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС 01:28
Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 06:16
Рубрика: Спорт

Малкин получил травму в матче против "Бостона"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин получил травму в первом периоде матча против "Бостона". Пока нет информации на какой срок выбыл из строя игрок.
Фото: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

На матч против "Бостона" Малкин вышел в шлеме, на который был нанесен номер 77. Таким образом российский хоккеист почтил память скончавшегося в больнице после попадания шайбы в лицо защитника клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова. 19-летний хоккеист несколько дней боролся за жизнь, но все же умер во вторник.

Фото: AP Photo/Keith Srakocic
Малкин стал третьим игроком "Питтсбурга", набравшим 1100 очков

В матче против "медведей" Малкин рассчитывал продлить свою результативную серию, которая продолжалась уже восемь матчей. Однако все планы россиянина разрушил сокрушительный силовой прием от защитника Джарреда Тинорди. После него Малкину потребовалась помощь медиков, но все же форвард вернулся на лед, когда его команда играла в большинстве, но затем покинул площадку.

Пока нет информации о том, какую именно травму получил Малкин и насколько она серьезная. Клуб обнародует эту информацию чуть позже. "Питтсбург" в итоге потерпел поражение со счетом 1:2.

После игры главный тренер "пингвинов" Майк Салливан заявил, что у Малкина травма "нижней части тела". Остальное станет известно по результатам обследования.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией
Посольство РФ назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы
В России узаконили просветительскую деятельность
Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом