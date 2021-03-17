Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика

Давно пора начать отказываться от использования пластика, который не подлежит переработке. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя инициативу вице-премьера Виктории Абрамченко запретить использование пластиковых трубочек для коктейлей, цветного пластика, одноразовой посуды и других изделий, которые трудно переработать во вторичные материальные ресурсы.

"Я поддерживаю предложение Виктории Валерьевны Абрамченко и считаю, что уже давно пришло время производить упаковочные материалы, обертку и так далее из перерабатываемого сырья", - заявила глава Совфеда.

При этом она подчеркнула, что переход на более экологичные материалы должен быть постепенным, чтобы не пострадала экономика и граждане.

"Должна быть четкая, внятная "дорожная карта" со сроками, когда будет прекращен выпуск неперерабатываемого пластика, какие сроки нужно отвести для бизнеса, для предприятий, чтобы они могли перейти на перерабатываемое сырье", - отметила Матвиенко

Спикер также сообщила, что проблема отказа от пластика станет одной из тем IX Невского международного экологического конгресса, который пройдет 27-28 мая в Санкт-Петербурге.