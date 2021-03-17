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17.03.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Мазепин прокомментировал итоги тестов в Бахрейне

Текст: Максим Домчев

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин рассказал об итогах тестов в Бахрейне перед стартом нового сезона в "Формуле-1".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин извинился за скандальное видео

Никита Мазепин в нынешнем сезоне дебютирует в "Формуле-1". На тестах в Бахрейне он показал неплохие результаты, но главным для него стало почувствовать болид, на котором ему предстоит стартовать на Гран-при Бахрейна с 28 по 28 марта.

"Тесты прошли достаточно хорошо. Я впервые проехал на машине "Хааса", которая сильно отличается от тех машин, на которых я до этого тренировался. Но это всего лишь тесты, которых в этом году очень мало. Было всего 1,5 дня. Машина не ломалась, и теперь мы ждем гонку. Журналист BBC написал, что я много атаковал? Интересное мнение. Когда так мало времени, стараешься атаковать меньше, чем мог бы. Если разбить машину, то потеряешь много времени. Это будет критическая ситуация. Я бы не согласился с таким мнением, но экспертам со стороны виднее", - рассказал Мазепин в эфире "Матч ТВ".

Российский пилот добавил, что во второй день тестов удалось провести полную симуляцию гонки с заездами на пит-стопы.

"Для меня это была уникальная возможность, так как я не привык, чтобы машину переобували за 2,5 секунды. К этому тоже нужно привыкать. Симуляция прошла хорошо. Учитывая нашу расстановку сил в этом году, думаю, что на длинных дистанциях нам придется особенно трудно", - считает он.

Спорт Формула-1

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