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17.03.2021 01:00
Рубрика: Власть

Новые трудовые книжки предлагается оформлять за деньги

Текст: Ольга Инатова
Минтруд доработал с учетом предложений экспертов проект приказа министерства "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек" (имеется в распоряжении "Российской газеты"). И направил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию.

Свои замечания, в частности, прислали Национальное агентство развития квалификаций и профсоюзные организации. Часть предложений учли. Но вот пункт 48 из проекта решили не исключать. Хотя это предлагала сделать Общероссийская ассоциация профсоюзов "Федерация профсоюзов работников морского транспорта".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Речь в этом спорном пункте идет о взимании платы за выдачу трудовых книжек. "При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 34 и 49 настоящего Порядка", - говорится в проекте документа.

"Пункт 49 - неправильное заполнение или порча не по вине работника, пункт 34 - массовая утрата трудовых книжек работодателем. Здесь все понятно, человек не виноват, что испортили или потеряли его трудовую. Но в остальных случаях оплата бланка трудовой - нововведение, - подчеркнул "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин. - На данный момент действующим законодательством оплаты за выдачу трудовой книжки не предусмотрено. Это делается за счет работодателя. Но тогда и при оформлении трудового договора необходимо будет фиксировать тот факт, что на основании пункта 48 работник обязуется возместить денежные средства в определенном размере на приобретение трудовой". Стоимость трудовой книжки сегодня составляет порядка 300-400 рублей. Работодателям бланки обходятся дешевле, так как они приобретают их централизованно после проведения закупочных процедур.

Ранее "РГ" писала, что трудовые книжки нового образца могут быть введены в действие с 1 января 2023 года. При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца по-прежнему будут действительны. Менять на новые их не потребуется. Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца также будут действительны.

Те люди, которые только начинают свою трудовую деятельность, бумажные трудовые уже не получают, на них с 2020 года заводят электронные трудовые книжки. А вот новые бумажные книжки придется выдавать тем работникам, которые выбрали в течение 2020 года бумажный вариант. Но случилось ЧП - они, например, потеряли свою трудовую, или же она пришла в негодность, либо внесенная запись признана недействительной.

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Из нововведений, которые предлагается закрепить в Порядке ведения и хранения трудовых, можно выделить изменение количества разворотов в трудовой книжке: для внесения сведений о работе - увеличение до 14, а для внесения награждений уменьшение до 7.

"Заполнять трудовую книжку можно будет не только ручкой, но и имеющимся в организации штампом (например, штампом может быть сделана стандартная запись об увольнении по собственному желанию). Важным моментом будет и то, что более не потребуется каждый раз знакомить работника под роспись с каждой внесенной в трудовую книжку записью. Запись об общем трудовом стаже также предполагается отменить", - уточнил Виталий Ревзин.

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