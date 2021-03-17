Памфилова назвала 9 регионов-претендентов на проведение онлайн-голосования

Центризбирком подробно рассмотрит девять заявок от регионов, желающих провести у себя в сентябре дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Это Курская область, Нижегородская область, Ярославская область. Кроме них, это Республика Бурятия, Республика Северная Осетия-Алания, Вологодская область, Мурманская область, Рязанская область и город Севастополь", - перечислила она, добавив, что эти заявки " будут подробно прорабатываться".

Всего же в Центризбирком пока поступило 11 заявок, пять самых подготовленных регионов для проведения ДЭГ комиссия выберет в июне, после объявления выборов депутатов Госдумы.

Кроме того, онлайн-голосование проведет Москва, которая не участвует в отборе, поскольку в этом году еще действует закон об эксперименте по ДЭГ на платформе, разработанной по инициативе столичной мэрии. Остальные регионы будут использовать другой программный комплекс, который создал Ростелеком с учетом архитектуры Единого портала госуслуг.