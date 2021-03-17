Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах в Джорджии

Полиция задержала подозреваемого в нападении на салон в округе Чероки близ американского города Атланта, что в штате Джорджия. Об этом сообщил местный телеканал KIRO-TV.

"21-летний Роберт Аарон Лонг был задержан полицией после погони в округе Крисп, который находится в нескольких часах езды от места стрельбы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По данным полиции, скончался еще один раненный во время стрельбы, в которой подозревается Лонг. Общее число погибших в трех атаках на салоны в Атланте и ее окрестностях возросло до восьми, информации о состоянии одного пострадавшего пока нет. Расследование продолжается.