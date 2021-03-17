Попова дала рекомендации по майским праздникам из-за COVID-19

В этом году майские праздники лучше провести в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 марта.

"Мне кажется, планировать праздничные дни в мае или ближайшие отпуска лучше все-таки внутри страны", - сказала она в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Поповой, у тех, кто откажется от выезда за рубеж, больше шансов не заболеть.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, хотя пока еще и остается напряженной. Количество заболевших снижается ежедневно .

Она также отметила, что очевидно коронавирус останется с нами и станет сезонным заболеванием, как грипп, например.

"Как правило, у нас март-апрель это некоторый рост, активизация сезонных вирусов, они сегодня возвращаются к нам после зимы на короткое время, но этот период обязательно присутствует каждую весну​​​. Мы видим сегодня некоторое увеличение вируса гриппа В", - подытожила Попова.