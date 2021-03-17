Повторить полет машины сумел лишь дрон

Первые секунды смотреть этот ролик совсем не страшно и даже немного весело. Вместе с автором видео вы стремительно скатываетесь вниз по узкой улочке курортного городка Винья-дель-Мар в Чили. Ну и красотища же вокруг!

Но с пятой секунды просмотра у большинства опытных автомобилистов срабатывает рефлекс: даже сидя дома за ноутбуком, они пытаются откинуться назад и вжаться в спинку кресла, а правой ногой - нащупать спасительную педаль. Тормози, тормози!

Но потом - ррраз! и становится понятно, что съемка ведется вовсе не из автомобиля, а с беспилотного дрона, который спокойно продолжает свой полет от улочки Эль-Болдо в районе Чоррильос в сторону пляжа. Уф, зачем же так пугать?

А впереди, на крыше 3-этажного здания, виднеется белый Renault, который, судя по состоянию кузова и крыши, совершил такой прыжок несколько часов назад. Как и зачем - выясняет полиция, но, по предварительным данным, одной из причин рекордного 36-метрового (!) полета над крышами города-курорта могли стать наркотики или алкоголь.

Водитель, к слову, отделался легкими травмами и вскоре сможет объяснить случившееся недоверчивым следователям и комиссии от Книги рекордов Гиннеса, которые много чего уже повидали, но такое - впервые. Машина, кстати, пострадала не так сильно, как можно было предполагать, и после ремонта кузова будет готова к новым эффектным заездам.