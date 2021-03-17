Президента США подвело здоровье и возраст?

Пожалуй, ключевой вопрос, на который ни президент США, ни его окружение не дали ответа - понимает ли Джо Байден, что перешел в среду ту "красную черту", за которой язык дипломатии перестает быть таковым. И то, что мы с удивлением наблюдали на предвыборных дебатах в Америке, когда претенденты на высший пост в государстве не скупились на площадную брань и унизительные уколы в отношении друг друга, абсолютно неприемлемо, когда они говорят о лидерах иностранных государств.

И теперь эксперты гадают, является ли провокационно-оскорбительный ответ Байдена на вопрос о российском президенте продуманной линией Белого дома, взявшего курс на полный разрыв отношений с Россией, или же это следствие пожилого возраста и особенностей мышления американского лидера. Причем, что, наверное, выглядит обидным для Байдена, многие списывают его по меньшей мере неосторожное высказывание в адрес российского лидера на берущее свое годы. В этой связи вспоминается, как совсем недавно перед телекамерами Байден забыл имя своего министра обороны, а заодно название Пентагона. Особую пикантность произнесенному Байденом "ммм, да" в отношении Путина придает его дальнейшая попытка исправить прозвучавшую "неловкость". В частности, во время того же интервью ABC News , обвинявший Россию во вмешательстве в американские выборы Байден внезапно объявил, что можно делать два дела одновременно. То есть сотрудничать с Москвой в тех областях, где есть "совместная работа в наших общих интересах". И напомнил о решении его администрации продлить с Москвой Договор о стратегических наступательных вооружениях. Иными словами, предложил Кремлю не обращать внимания на его предыдущие оценки, чтобы окончательно не похоронить диалог между странами.

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации

Но совершенно не обращать внимания на оскорбительные высказывания Байдена, списав их на старческие болезни, в России, разумеется не могли. Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал слова американского президента "истерикой от бессилия", которая оскорбляет всех россиян. "Заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может вести себя руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали", - написал Володин в своем Telegram-канале. Мнение российского экспертного сообщества разделилось - одни полагают, что Байден понимал, что делает, и его обвинения - вызов российскому лидеру, причем вызов личный. Тем более в интервью Байден вспоминал о своих беседах с Путиным и всеми силами старался подчеркнуть - с Кремлем он ведет беседы исключительно с позиции силы. Другая точка зрения - высказывания Байдена рассчитаны на внутреннюю аудиторию и не следует экстраполировать их на реальную внешнюю политику. По большому счету отношения между Москвой и Вашингтоном после победы Байдена на выборах развиваются по тому негативному сценарию, который предсказывало большинство аналитиков - от плохого к худшему с незначительными просветами, когда дело касается событий в третьих странах. Причем обе стороны стараются не афишировать ведущийся между ними диалог, чтобы избежать политических рисков.

В среду стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила этот шаг стремлением Москвы не допустить необратимой деградации в отношениях с Вашингтоном и желанием наметить пути выправления ситуации. Но также нельзя исключать, что консультации Антонова в Москве затянутся, в связи с планами Белого дома принять в отношении России новую порцию необоснованных санкций.

Многое зависит от того, как далеко готова зайти американская администрация в своем стремлении обрубить связи с Москвой ради призрачной надежды на смену власти в Кремле. В нынешней весьма щекотливой с точки зрения дипломатии ситуации обращает на себя внимание молчание вице-президента Камалы Харрис, которой, как утверждают американские СМИ, поручено играть большую роль во внешней политике.

"Заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может вести себя руководитель страны"

А Байдену можно только посочувствовать - каков бы ни был уровень американской медицины, постоянно поддерживать адекватность престарелого президента искусственным путем невозможно. Главу государства, которого, по всей видимости, преследует необратимая деменция, всячески оберегают от публичных встреч, переговоров, он не склонен наносить государственные визиты. Ну, а уж пресс-конференции для не владеющего собой и часто теряющего нить элементарного разговора Байдена это сущий кошмар. Почти 100 дней проведенных им в полуизоляции. Такого в истории Соединенных Штатов еще не было.

Но мысль о сочувствии исчезает, когда задумываешься над тем, какой разрушительный вред может принести не только Штатам, бог с ними, всему миру президент с таким недугом. Вчерашнее бормотание Байдена - лишний тому пример. Видимо, об этих нюансах российско-американских отношений и пойдет речь на консультациях посла Анатолия Антонова в Москве.