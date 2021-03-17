Платоновский фестиваль искусств в Воронеже пройдет в три этапа

Платоновский фестиваль искусств, который в этом году пройдет в Воронеже уже в 11-й раз, представит необычно протяженную программу. Она будет разделена на три части: в апреле воронежцев ждут гастроли Большого театра, в июне покажут российские постановки, а в сентябре - зарубежные.

Гастроли Большого театра в Воронеже - специальный проект фестиваля: прославленная труппа здесь еще не выступала. На сцене Воронежского театра оперы и балета 16 и 17 апреля - "Укрощение строптивой" (музыка Дмитрия Шостаковича, постановка художественного руководителя Балета Монте-Карло Жана-Кристофа Майо).

В июне гостей фестиваля ждет насыщенная программа, составленная из российских театральных премьер и музыкальной части. В афише - "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы в постановке Льва Додина, новый спектакль Юрия Бутусова "Сын", "Все тут" и "Фаина. Эшелон" от "Школы современной пьесы", "Идиот" новосибирского театра "Старый дом", "Причал" столичного театра "Человек" и многое другое.

Музыкальная программа откроется сольным концертом пианиста Николая Луганского. Также публика услышит дуэт молодых музыкантов: американский виолончелист Златомир Фанг сыграет с российским пианистом Алексеем Мельниковым. Но не классикой единой: в июне пройдет концерт "Музыка мира в Белом колодце", хедлайнером которого станет российский фолк-проект Zventa Sventana.

Кроме того, ожидаются театральные видеопоказы и перформансы, книжная ярмарка, сразу несколько выставок. Летняя программа продлится с 3 по 20 сентября.

Что же касается зарубежной части, по словам художественного руководителя Платоновского фестиваля искусств Михаила Бычкова, это пока "большая надежда и мечта". Программы еще нет, но организаторы верят, что воплотить в жизнь зарубежные гастроли все-таки получится.