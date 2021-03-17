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17.03.2021 11:57

Современное медоборудование поступит в центральную медсанчасть Удомли

Первичная профсоюзная организация Калининской АЭС при поддержке Госкорпорации "Росатом" направила 15,3 млн рублей на приобретение нового медоборудования для Центральной медико-санитарной части № 141 Удомли.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

По словам временно исполняющего обязанности начальника ЦМСЧ №141 Анатолия Доброчестнова, благодаря оказанной помощи удалось частично закрыть острую необходимость в самом важном медицинском оснащении удомельской больницы. "Сегодня задача номер один - это улучшение материально-технического обеспечения для оказания людям реально доступной и качественной медицинской помощи. Важно, что новое оборудование закуплено исходя из потребностей медсанчасти", - отметил Анатолий Доброчестнов.

Фото: Калининская АЭС
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Так, в учреждение уже поступили морозильные медицинские камеры для хранения вакцин, пульсоксиметры, функциональные кровати, мониторы пациента, инфузионные насосы, бактерицидные облучатели, бесконтактные термометры, лабораторные наборы для тестирования больных коронавирусом, средства индивидуальной защиты. В ближайшие несколько месяцев также будут приобретены фармацевтические холодильники, электрокардиограф и специализированная медицинская мебель.

Помощь такого рода оказывается не впервые, в 2020 году концерн "Росэнергоатом" и Калининская АЭС также выделили 15,5 млн рублей на поддержку системы медицинского обслуживания в Удомле. По словам начальника отдела социального развития КАЭС Марины Клещеровой, эти средства были направлены на приобретение оборудования для диагностирования коронавирусной инфекции, трех автомобилей скорой помощи, средств индивидуальной защиты. Закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, обеззараживатели воздуха, реанимационные кровати, мониторы и другое медоборудование. В ЦМСЧ № 141 установлена система подачи кислорода и разводки по палатам для подключения баллонов к кислородопроводу и аппаратам искусственной вентиляции легких.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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