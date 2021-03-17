В Курске завели второе дело после гибели подожженного матерью ребенка

В Курской области завели второе дело после гибели восьмилетнего мальчика, которого подожгла мать. Напомним, что женщина облила сына горючей жидкостью и подожгла во дворе дома, после чего мальчика госпитализировали.

Ребенок не выжил, его мать задержана. В СУ СКР по Курской области отметили, что в ходе расследования стали известны детали трагедии. Так, стало известно, что пламя на одежде и теле ребенка потушил муж подозреваемой. Бригада "скрой помощи" увезла ребенка сначала в районную, потом в областную больницу, откуда мальчика транспортировали в специализированное медучреждение. Во время переезда он умер.

Кроме того, следствием было установлено, что с 2016 года мать систематически била и оскорбляла сына, не раз привлекалась к административной ответственности за "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". СК завел второе уголовное дело после гибели ребенка - по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, должностные лица Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также отдела опеки и попечительства районной администрации больше года "ненадлежащим образом исполняли свои обязанности", не изъяв мальчика из семьи, где ему грозила опасность.